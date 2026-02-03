Polizei Köln

POL-K: Pressemeldung der Polizei Rhein-Erft-Kreis: 260203-2-K/REK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Mann - Rücknahme der Fahndung

Köln (ots)

Der Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung vom 3. Februar 2026 wird zurückgenommen. Die rechtliche Grundlage für die Nutzung des veröffentlichten Bildes des vorher Gesuchten entfällt somit.

Die Polizei bedankt sich für Ihre Mithilfe. (rb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell