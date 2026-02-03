PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: Pressemeldung der Polizei Rhein-Erft-Kreis: 260203-2-K/REK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Mann - Rücknahme der Fahndung

Köln (ots)

Der Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung vom 3. Februar 2026 wird zurückgenommen. Die rechtliche Grundlage für die Nutzung des veröffentlichten Bildes des vorher Gesuchten entfällt somit.

Die Polizei bedankt sich für Ihre Mithilfe. (rb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

