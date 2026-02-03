POL-K: Pressemeldung der Polizei Rhein-Erft-Kreis: 260203-2-K/REK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Mann - Rücknahme der Fahndung
Köln (ots)
Der Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung vom 3. Februar 2026 wird zurückgenommen. Die rechtliche Grundlage für die Nutzung des veröffentlichten Bildes des vorher Gesuchten entfällt somit.
Die Polizei bedankt sich für Ihre Mithilfe. (rb)
