POL-K: 260202-3-K/BAB Schwerer Verkehrsunfall auf der A555 bei Bornheim - zwei Fahrer eingeklemmt - VU-Team im Einsatz

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagmorgen (2. Februar) auf der Bundesautobahn 555 bei Bornheim ist ein Transporter (Fahrer: 26) auf einen am Stauende stehenden Kipplaster (Fahrer: 31) gefahren. Beide Fahrer wurden in den Unfallwracks eingeklemmt und von Rettungskräften schwer verletzt befreit.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 26-jährige Fahrer des Transporters gegen 9.20 Uhr auf der A 555 in Fahrtrichtung Bonn unterwegs, als er am Stauende zwischen Wesseling und Bornheim aus bislang ungeklärter Ursache mit dem stehenden Kipplaster kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen davor befindlichen Lkw (Fahrer: 63) geschoben. Der 63-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz und sicherte die umfangreichen Unfallspuren.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn Bonn gesperrt. (cb/al)

