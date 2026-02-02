Polizei Köln

POL-K: 260202-4-K Schüsse auf Einfamilienhaus in Westhoven - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach mutmaßlich mehreren Schüssen auf ein Einfamilienhaus im Stadtteil Westhoven in der Nacht zu Montag (2. Februar) sucht die Kriminalpolizei Köln nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können.

Ersten Erkenntnissen nach soll der bislang noch unbekannte Schütze gegen 3.15 Uhr auf ein Fenster im ersten Obergeschoss des Hauses gezielt und mehrere Schüsse abgegeben haben. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Zum Zeitpunkt der Schussabgabe hatten sich die 36 Jahre alte Hausbewohnerin und ihr minderjähriger Sohn (8) im Schlafzimmer der oberen Etage befunden. Beide blieben unverletzt.

Einsatzkräfte stellten vor dem betroffenen Gebäude in der Oberstraße mehrere Patronenhülsen sicher. Derzeit liegen den Ermittlern keine Hinweise auf Bezüge ins Rockermilieu vor.

Hinweise von Zeugen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell