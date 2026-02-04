Polizei Köln

POL-K: 260204-2-K Mutmaßlicher Drogendealer am Neumarkt festgenommen - Crack und verbotenes Einhandmesser sichergestellt

Köln (ots)

Zivilfahnder der Polizei Köln haben am Dienstagnachmittag (3. Februar) einen 20-Jährigen auf dem Neumarkt wegen des dringenden Verdachts des Verkaufs von Crack vorläufig festgenommen.

Gegen 14.30 Uhr war der aus Brühl stammende junge Mann ins Visier der Fahnder geraten, weil er mehrfach "etwas" an augenscheinlich der Drogenszene zugehörigen Personen übergab. Als er die Polizisten bemerkte, versuchte er noch zu Fuß zu entkommen - vergeblich! Bei der Durchsuchung seiner Kleidung fanden die Polizisten mehrere Verkaufseinheiten Crack sowie ein Einhandmesser. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (bg/de)

