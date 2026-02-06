Polizei Köln

POL-K: 260206-3-K Dringende Zeugensuche: Juwelier-Einbrecher flüchten mit silbernem Motorrad - Polizei bittet um Hinweise

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach zwei Einbrechern, die in der Nacht auf Freitag (6. Februar) in ein Juweliergeschäft auf der Keupstraße im Stadtteil Mülheim eingedrungen sind und sucht dringend Zeugen. Beide Unbekannte sollen nach der Tat mit der Beute auf einem silbernen Motorrad in Richtung Schanzenstraße geflüchtet sein. Laut Augenzeugen hatten die Tatverdächtigen ihre Gesichter verhüllt, trugen schwarze Kapuzenjacken und führten eine große schwarze Tasche mit sich. Anwohner hatten gegen 3.45 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden waren.

Hinweise zu dem Motorrad oder den unbekannten Männern nimmt das Kriminalkommissariat 71 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststel-le.koeln@polize.nrw.de entgegen.(ph/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell