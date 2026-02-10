Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW auf dem Dach

Gotha (ots)

Heute befuhr ein 83-jähriger Ford-Fahrer kurz nach 14.00 Uhr die Enckestraße in Richtung Europakreuzung. Dabei übersah er scheinbar, dass der vor ihm fahrende 71-jährige Dacia-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Es kam zur Kollision, wodurch der Dacia auf den Ford eines 37-Jährigen geschoben wurde. Durch den Aufprall überschlug sich der 83-Jährige mit seinem Pkw. Der Ford blieb auf dem Dach liegen. Der Senior sowie der Fahrer des Dacia und seine 66-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Es entstand an allen drei Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Der Ford des 83-Jährigen und der Dacia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Enckestraße vollgesperrt. (ak)

