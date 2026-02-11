LPI-GTH: Berauscht

Gotha (ots) - Heute befuhr ein 83-jähriger Ford-Fahrer kurz nach 14.00 Uhr die Enckestraße in Richtung Europakreuzung. Dabei übersah er scheinbar, dass der vor ihm fahrende 71-jährige Dacia-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Es kam zur Kollision, wodurch der Dacia auf den Ford eines 37-Jährigen geschoben wurde. Durch den Aufprall überschlug sich der 83-Jährige mit seinem Pkw. Der Ford blieb auf dem Dach liegen. Der Senior sowie der Fahrer des Dacia und seine ...

