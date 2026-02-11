PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 27-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde gestern gegen 23.15 Uhr in der Bahnhofstraße kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle gab der Fahrzeugführer zu, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Eine Blutentnahme zu Beweiszwecken wurde angeordnet. Bei der Überprüfung des E-Scooters wurde außerdem festgestellt, dass dieser gestohlen wurde. Der E-Scooter wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Es wurden entsprechende Verfahren gegen den 27-Jährigen eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Wohnungsbrand

    Gotha (ots) - Am gestrigen späten Nachmittag kam es im Grünen Weg zum Brand einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 15:35

    LPI-GTH: PKW auf dem Dach

    Gotha (ots) - Heute befuhr ein 83-jähriger Ford-Fahrer kurz nach 14.00 Uhr die Enckestraße in Richtung Europakreuzung. Dabei übersah er scheinbar, dass der vor ihm fahrende 71-jährige Dacia-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Es kam zur Kollision, wodurch der Dacia auf den Ford eines 37-Jährigen geschoben wurde. Durch den Aufprall überschlug sich der 83-Jährige mit seinem Pkw. Der Ford blieb auf dem Dach liegen. Der Senior sowie der Fahrer des Dacia und seine ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 14:30

    LPI-GTH: Kabeldiebstahl - Zeugen gesucht

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Aus einem Stromkasten und einem Container einer Baustelle in der Straße Am Bahnhof wurden im Zeitraum vom 09.02.2026, 15.30 Uhr bis zum 10.02.2026, 06.30 Uhr durch bislang unbekannte Täter insgesamt circa 80 Meter Stromkabel im Wert von etwa 1.600 Euro entwendet. Der oder die Unbekannten flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren