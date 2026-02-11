LPI-GTH: Berauscht
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 27-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde gestern gegen 23.15 Uhr in der Bahnhofstraße kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle gab der Fahrzeugführer zu, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Eine Blutentnahme zu Beweiszwecken wurde angeordnet. Bei der Überprüfung des E-Scooters wurde außerdem festgestellt, dass dieser gestohlen wurde. Der E-Scooter wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Es wurden entsprechende Verfahren gegen den 27-Jährigen eingeleitet. (ak)
