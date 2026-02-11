Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Warnung vor Trickbetrügern

Gotha (ots)

Zwei Seniorinnen aus Gotha wurden gestern Opfer von Trickbetrügern. In beiden Fällen gab sich ein Mann als Antiquitätenhändler aus. Während dieser sich von den Seniorinnen verschiedene Gegenstände in der Wohnung für einen vermeintlichen Ankauf zeigen ließ, entwendete der Unbekannte Schmuck, eine Standuhr und Bargeld. Beide Male flüchtete die männliche Person, vermutlich mit einer weiteren jüngeren Person.

Die beiden Unbekannten können wie folgt beschrieben werden: Person 1

männlich, ca. 60 Jahre, 1,60-1,70m bekleidet mit brauner Jacke, Schiebermütze, schwarz-blauen Handschuhen und roten Schnürschuhen

Person 2

Jüngere Person, Geschlecht unbekannt bekleidet mit grünem Mantel und Wollmütze

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummern 0035609/2026, 0035662/2026) zu melden. Außerdem warnt die Polizei eindringlich vor dieser Masche. (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell