Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugbrand auf Parkdeck

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Heute, gegen 10.50 Uhr, geriet der abgestellte VW einer 36-Jährigen auf einem Parkdeck in der Bahnhofstraße in Brand. Das komplette Geschäftsgebäude und das Parkdeck wurden geräumt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden am Gebäude in Höhe von circa 20.000 Euro, der PKW brannte vollständig aus. Personen wurden nicht verletzt. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

