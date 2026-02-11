LPI-GTH: Alkoholtest positiv

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - In der Zeit vom 07.02.2026, 14.00 Uhr bis 11.02.2026, 10.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Gartenhaus in der Straße `An der Vogelstange` ein. Aus dem Innenraum entwendeten der oder die Unbekannten ein schwarz-weiß-goldenes Mountainbike (Marke: Trek) sowie mehrere Werkzeugkoffer mit hochwertigem Werkzeug und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten ...

