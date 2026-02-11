LPI-GTH: Alkoholtest positiv
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
In der Pfortenstraße wurde heute um 11.20 Uhr ein 47-jähriger Caddy-Fahrer kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,70 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Weiterfahrt wurde dem 47-Jährigen untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (ak)
