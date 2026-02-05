PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person bei Siggermow auf der Insel Rügen

PHR Bergen (ots)

Am 05.02.2026, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich auf der L301 auf Höhe 
der Ortschaft Siggermow ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach 
derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 23-Jährige deutsche 
Fahrzeugführer eines Transporters die L301. Aufgrund der den 
Witterungsbedingungen nicht angepassten Geschwindigkeit kam er mit 
seinem Fahrzeugnach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen 
Baum.  In der weiteren Folge kollidierte der Transporter frontal mit 
einem weiteren Baum. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht 
verletzt und in ein Krankenhaus nach Stralsund verbracht. Der 
Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein 
Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtsachschaden wird auf 
ca. 42.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung des
Transporters war die L301 für ca. 40min voll und weitere 90min 
halbseitig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 16:24

    POL-NB: Verkehrsunfall auf Bundesstraße 109

    Klein Bünzow (ots) - Am heutigen Donnerstag (05. Februar 2026) kam es gegen 14:30 Uhr auf der Bundesstraße 109, Höhe Klein Bünzow, zu einem Verkehrsunfall. Auf Grund von Glätte kam ein Taxi der Marke Mercedes von der Fahrbahn ab und berührte mit der Beifahrerseite einen Baum. Der 15-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere 15-jährige Mitfahrerin erlitt einen Schock und ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 15:57

    POL-NB: Auto stößt durch Glätte gegen Baum

    Rosenow (ots) - Gegen 12:15 Uhr ist eine 79-jährige Autofahrerin auf der B104 Höhe Rosenow bei glatten Straßenverhältnissen mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen und mit einem Baum zusammengestoßen. Sowohl sie als auch ihr gleichaltriger Beifahrer wurden verletzt ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Beide Insassen sind Deutsche. Rückfragen bitte an: Für Medienvertreter: ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 15:55

    POL-NB: Viele Glätteunfälle im Landkreis Vorpommern-Rügen

    Landkreis V-R (ots) - Am heutigen Donnerstag (05. Februar 2026) kam es wetterbedingt zu mehreren Verkehrsunfällen im Landkreis Vorpommern-Rügen. Gegen 11:40 Uhr befuhr die 46-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Audi die Bundesstraße 196 in Zirkow in Richtung Kreisverkehr. In einer Rechtskurve kam ihr ein Bus entgegen. Die 46-Jährige führte eine Lenkbewegung durch, ihr Fahrzeug kam ins Rutschen. Sie kam nach rechts ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren