Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person bei Siggermow auf der Insel Rügen

PHR Bergen (ots)

Am 05.02.2026, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich auf der L301 auf Höhe der Ortschaft Siggermow ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 23-Jährige deutsche Fahrzeugführer eines Transporters die L301. Aufgrund der den Witterungsbedingungen nicht angepassten Geschwindigkeit kam er mit seinem Fahrzeugnach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. In der weiteren Folge kollidierte der Transporter frontal mit einem weiteren Baum. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus nach Stralsund verbracht. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 42.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Transporters war die L301 für ca. 40min voll und weitere 90min halbseitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell