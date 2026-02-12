LPI-GTH: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
In der Zeit vom 10.02.2026, 18.30 Uhr bis 11.02.2026, 09.20 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Cafè in der Karlstraße einzubrechen. Der oder die Unbekannten scheiterten an der Haupteingangstür und hinterließen Hebelspuren. Es entstand Sachschaden an der Tür. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0036732/2026) zu melden. (ak)
