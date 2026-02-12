PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

In der Zeit vom 10.02.2026, 18.30 Uhr bis 11.02.2026, 09.20 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Cafè in der Karlstraße einzubrechen. Der oder die Unbekannten scheiterten an der Haupteingangstür und hinterließen Hebelspuren. Es entstand Sachschaden an der Tür. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0036732/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

