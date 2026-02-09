Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Berliner Straße in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Bislang unbekannte Täter sind am späten Donnerstagabend (05.02., 23.45 Uhr) in ein Ladengeschäft an der Berliner Straße eingebrochen. Der Innenraum wurde durchsucht. Ersten Angaben nach flüchteten die Täter ohne Beute. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen in der Umgebung beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell