Polizei Gütersloh

POL-GT: Geschäftseinbrüche in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Sonntag (08.02., 00.50 Uhr - 14.10 Uhr) warfen Unbekannte die Scheibe eines Büros an der Berliner Straße zwischen der Haller Straße und der Isselhorster Straße ein. Ersten Angaben nach wurde Bargeld gestohlen.

An der Wiedenbrücker Straße drangen Einbrecher zwischen Samstag (07.02., 14.00 Uhr) und Sonntag (08.02., 09.30 Uhr) in ein Büro ein. Ein Fenster wurde aufgehebelt. Im Inneren des Gebäudes wurden Schränke durchsucht. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer hat rund um die genannten Tatzeiträume verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

