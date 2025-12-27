Feuerwehr Ense

FW Ense: Ruhige Weihnachten für die Feuerwehr Ense

Glatteis-Unfall am 2. Weihnachtstag

Ense (ots)

Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ense waren es ruhige Weihnachtsfeiertage. Zu lediglich einem Einsatz am Freitag, dem 26.12. wurde die Löschgruppe Niederense um 17:31 Uhr auf die Möhnestraße zwischen Niederense und Moosfelde (Stadt Arnsberg) alarmiert. Dort war ein Kleinwagen vermutlich aufgrund der zu diesem Zeitpunkt spiegelglatten Straße von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen hatte sich dabei überschlagen und war auf dem Dach im Straßengraben liegengeblieben. Der Fahrer, der sich alleine im Fahrzeug befunden hatte, konnte sich leicht verletzt selber aus dem Fahrzeug befreien. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Absicherung der Einsatzstelle und Sicherstellung des Brandschutzes. Der Fahrer des verunfallten PKW wurde an der Unfallstelle im RTW der Feuerwehr Arnsberg ambulant behandelt. Neben der Löschgruppe Niederense waren die Polizei des Hochsauerlandkreises, der Rettungsdienst der Stadt Arnsberg, sowie Straßen NRW (Abstreuen der Fahrbahn)im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Ense, übermittelt durch news aktuell