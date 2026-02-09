Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch durch Jugendliche an der Kiskerstraße - weitere Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Freitagabend (06.02., 20.45 Uhr) brachen nach jetzigem Stand der Ermittlungen mehrere Jugendliche in ein Veranstaltungsgebäude an der Kiskerstraße ein.

Ein Fenster des Hauses wurde gewaltsam geöffnet. Als die Polizei eintraf, flüchteten mehrere Jugendliche. Einer wurde in der Umgebung gestellt. Es handelt sich um einen 15-Jährigen.

Die Ermittlungen zu den weiteren Tatverdächtigen dauern an.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat Freitagabend rund um die Kiskerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

