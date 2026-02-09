PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch durch Jugendliche an der Kiskerstraße - weitere Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Freitagabend (06.02., 20.45 Uhr) brachen nach jetzigem Stand der Ermittlungen mehrere Jugendliche in ein Veranstaltungsgebäude an der Kiskerstraße ein.

Ein Fenster des Hauses wurde gewaltsam geöffnet. Als die Polizei eintraf, flüchteten mehrere Jugendliche. Einer wurde in der Umgebung gestellt. Es handelt sich um einen 15-Jährigen.

Die Ermittlungen zu den weiteren Tatverdächtigen dauern an.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat Freitagabend rund um die Kiskerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 13:16

    POL-GT: Geschäftseinbrüche in Gütersloh

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Sonntag (08.02., 00.50 Uhr - 14.10 Uhr) warfen Unbekannte die Scheibe eines Büros an der Berliner Straße zwischen der Haller Straße und der Isselhorster Straße ein. Ersten Angaben nach wurde Bargeld gestohlen. An der Wiedenbrücker Straße drangen Einbrecher zwischen Samstag (07.02., 14.00 Uhr) und Sonntag (08.02., 09.30 Uhr) in ein Büro ein. Ein Fenster wurde ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:08

    POL-GT: Wohnhauseinbruch am Ruhenstrothsweg

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Zwischen Freitagvormittag (06.02., 11.00 Uhr) und Samstag (07.02., 11.50 Uhr) beschädigten Einbrecher eine Fensterscheibe eines Hauses am Ruhenstrothsweg. Das Haus wurde anschließend durchsucht. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum am Ruhenstrothsweg ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:02

    POL-GT: Einbruch und Einbruchsversuch in Schloß Holte-Stukenbrock

    Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Einen Einbruchsversuch und einen vollendeten Einbruch in Wohnhäuser wurden der Polizei am vergangenen Wochenende angezeigt. Samstag (07.02., 15.15 Uhr - 22.15 Uhr) hebelten Unbekannte an einem Haus am Milanweg in Schloß Holte. Nach derzeitigem Stand gelangten sie nicht in das Haus. Zwischen Freitagnachmittag ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren