LPI-GTH: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Im Zeitraum vom 02.02.2026, 17.00 Uhr bis 11.02.2026, 11.20 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße Baumgarten ein. Der oder die Täter durchwühlten mehrere Schränke und flüchteten. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand Sachschaden an einem Fenster in Höhe von circa 200 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0036781/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell