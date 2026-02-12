Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Falscher Pfleger - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Heute gegen 13.00 Uhr hat sich eine unbekannte, laut Zeugenaussagen, männliche Person mit weiblicher Erscheinung Zutritt zu einem Pflegeheim in der Kasseler Straße verschafft. Dort begab der oder die Unbekannte sich in die Zimmer von insgesamt vier Bewohnern. Aus einem Zimmer entwendete die Person aus einer Geldbörse Bargeld. Gegenüber drei Bewohnern gab sie auf Ansprechen vor, die neue Pflegerin zu sein. Hier gelang es nicht, etwas zu entwenden. Anschließend verließ die Person das Pflegeheim.

Die unbekannte Person konnte wie folgt beschrieben werden:

lange schwarze Haare (vermutlich Perücke) dunkel geschminktes Gesicht, roter Lippenstift weißer Mantel, schwarze Leggings, schwarze Stiefel männliches Erscheinungsbild (Gesichtszüge etc.)

Zeugen, die Angaben zu der Person oder ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0037568/2026) zu melden. (ak)

