PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert

Gotha (ots)

Gegen 00.15 Uhr in der vergangenen Nacht wurde ein 34-jähriger Opel-Fahrer in der Kindleber Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,9 Promille. Ein im Nachgang durchgeführter gerichtsverwertbarer Test bestätigte den Wert. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 15:00

    LPI-GTH: Falscher Pfleger - Zeugen gesucht

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Heute gegen 13.00 Uhr hat sich eine unbekannte, laut Zeugenaussagen, männliche Person mit weiblicher Erscheinung Zutritt zu einem Pflegeheim in der Kasseler Straße verschafft. Dort begab der oder die Unbekannte sich in die Zimmer von insgesamt vier Bewohnern. Aus einem Zimmer entwendete die Person aus einer Geldbörse Bargeld. Gegenüber drei Bewohnern gab sie auf Ansprechen vor, die neue ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 12:00

    LPI-GTH: Alkoholisiert

    Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Gegen 11.00 Uhr wurde heute ein 61-jähriger Dacia-Fahrer in der Hörselgauer Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Ein im Nachgang durchgeführter gerichtsverwertbarer Test bestätigte den Wert. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 12:00

    LPI-GTH: Positiver Drogentest

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - In der Kirchheimer Straße verlief ein durchgeführter Dorgenvortest positiv auf Cannabis. Kontrolliert wurde in der vergangenen Nacht ein 35-jähriger Skoda-Fahrer. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren