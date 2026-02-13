LPI-GTH: Alkoholisiert

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Heute gegen 13.00 Uhr hat sich eine unbekannte, laut Zeugenaussagen, männliche Person mit weiblicher Erscheinung Zutritt zu einem Pflegeheim in der Kasseler Straße verschafft. Dort begab der oder die Unbekannte sich in die Zimmer von insgesamt vier Bewohnern. Aus einem Zimmer entwendete die Person aus einer Geldbörse Bargeld. Gegenüber drei Bewohnern gab sie auf Ansprechen vor, die neue ...

mehr