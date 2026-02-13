LPI-GTH: Alkoholisiert
Gotha (ots)
Gegen 00.15 Uhr in der vergangenen Nacht wurde ein 34-jähriger Opel-Fahrer in der Kindleber Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,9 Promille. Ein im Nachgang durchgeführter gerichtsverwertbarer Test bestätigte den Wert. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet. (ak)
