Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 30.01.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Einbrüche in ehemalige Postfiliale++Verkehrsunfallfluchten++ räuberischer Diebstahl++

Leer - Einbrüche in ehemalige Postfiliale

In der Zeit des 28.01.2026 um 20:00 Uhr bis zum 29.01.2026 um 06:05 Uhr kam es in Leer, am Bahnhofsring, zu einem Einbruchdiebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu einer ehemaligen Postfiliale. Es wurde Diebesgut im unteren vierstelligen Wert entwendet. Die Schadenshöhe liegt insgesamt im oberen vierstelligen Bereich.

Am 30.01.2026 gegen 03:15 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass an diesem Gebäude eine provisorische Verkleidung nach dem vorangegangenen Einbruchdiebstahl zerstört war. Innerhalb des Gebäudes wurden durch die Polizeikräfte keine Feststellungen gemacht. Es wurde kein Diebesgut entwendet. Es entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

PI Leer/Emden - Verkehrsunfallfluchten

Am 29.01.2026 in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 10:30 Uhr kam es in Weener, in der Norderstraße in Höhe der Hausnummer 84, zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Mann parkte seinen schwarzen Opel am rechten Fahrbahnrand. Als er zurückkehrte, stellte er eine unfallbedingte Beschädigung im mittleren vierstelligen Bereich fest. Zudem konnten Fahrzeugteile des Herstellers MAN an der Unfallstelle festgestellt werden. Diese finden Verwendung an Bussen und größeren Lieferwagen. Das flüchtende Fahrzeug muss ebenfalls beschädigt sein. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Am 27.01.2026 um 07:22 Uhr kam es in Weener, in der Vellager Straße in Höhe Blanker Weg, zu einem Verkehrsunfall. Im Begegnungsverkehr der Vellager Straße berührten sich ein weißer Transporter (in Richtung Weener) und ein Sattelzug eines 47-jährigen Fahrers. Dabei wurde der LKW am Außenspiegel beschädigt, welcher durch das Fenster schlägt und den Fahrer leicht am Kopf verletzt. Der Fahrer des Transporters setzte seinen Weg unbeirrt fort. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

In der Zeit des 25.01.2026 um 16:30 Uhr bis zum 28.01.2026 um 12:00 Uhr kam es in Emden, in der Tilsiter Straße, zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen Seat Ibiza einer 58-jährigen Frau. Anschließend entfernte die Person sich unerlaubt vom Unfallort. Am Seat entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Am 27.01.2026 in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr kam es in Emden, Zweiter Polderweg in Höhe der Hausnummer 4, zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Person touchierte mit ihrem Pkw den ordnungsgemäß geparkten roten VW Tiguan einer hiesigen Firma. Anschließend entfernte die Person sich unerlaubt vom Unfallort. Am VW entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - räuberischer Diebstahl

Am 29.01.2026 gegen 20:30 Uhr kam es in Emden, in einem Lebensmittelgeschäft in der Neutorstraße, zu einem räuberischen Diebstahl. Zwei 34-jährige Männer versuchten diverse Waren zu entwenden. Beim Verlassen des Marktes wurde einer der Männer durch einen 46-jährigen Sicherheitsdienstmitarbeiter angesprochen. Es kam zu einem Handgemenge zwischen diesem Mitarbeiter und den beiden Tätern. Der Mitarbeiter ging hierbei leicht verletzt zu Boden, sodass die beiden Täter flüchten konnten. Hierbei ließen sie das Diebesgut und persönliche Unterlagen zurück. Zu einem späteren Zeitpunkt konnten die beiden Männer durch die Polizei angetroffen werden. Hier ergab eine Atemalkoholkontrolle einen Wert von 3,11 Promille und 3,29 Promille. Es wurden weitere Ermittlungen eingeleitet.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell