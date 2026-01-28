Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.01.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Versuchter Einbruch in Lagerraum++Brand eines Pkw++Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr++Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person auf der A 31++Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person++Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz++

Borkum - Versuchter Einbruch in einen Lagerraum einer Dachdeckerfirma

Im Zeitraum zwischen dem 26.01.2026, ca. 17 Uhr und dem 27.01.2026, ca. 08:00 Uhr, versuchte bislang unbekannte Täterschaft das Rolltor zum Lagerraum einer Dachdeckerfirma in der "Memmert- Strate" aufzuhebeln. Am Tor entstand Sachschaden. Es wurden nach derzeitigem Kenntnisstand keine Gegenstände entwendet.

Hesel - Brand eines Pkw

Am 28.01.2026 wurde der Dienststelle mitgeteilt, dass ein Pkw auf einem Feld an der Poststraße in Vollbrand steht. Der Sachverhalt traf zu. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Bislang konnten keine Hinweise bezüglich der Brandentstehung und des Eigentümers festgestellt werden. Aus diesem Grunde wurde der Pkw zwecks weiterer Ermittlungen abgeschleppt.

Weener - Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Ein 47-jähriger Fahrer eines Lkw befuhr am 27.01.2026, gegen 07:20 Uhr die Vellager Straße/ K27 in Richtung Papenburg, als ihm ein Transporter entgegenkam. Es kam zur Berührung mit dem Außenspiegel, welcher durch das Fenster der Fahrertür schlug und den Fahrer leicht am Kopf verletzte. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Zeugen, die Hinweise zum Unfall und/ oder dem Transporter geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Neermoor - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person auf der A31/ AS Neermoor

Am 27.01.2026 kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A31/ AS Neermoor. Ein 36-jähriger Fahrer eines VW-Passat befuhr zur Unfallzeit die A31 in Richtung Emden und beabsichtigte, diese an der Anschlussstelle Neermoor zu verlassen. Im Abfahrtsbereich kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Hierbei entstand Sachschaden sowohl an der Schutzplanke als auch am Pkw, welcher abgeschleppt werden musste. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall aufgrund Straßenglätte mit einer leicht verletzten Person

Am 28.01.2026, gegen 2 Uhr nachts, befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines BMW mit seiner 20-jährigen Beifahrerin die Langholter Straße in Richtung Langholter Weg. In Höhe der Haus-Nr. 49 kam er aufgrund von Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei wurde die 20-Jährige leicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Emden - Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz am Steinweg

Am 27.01.2026 kam es in der Zeit zwischen 7 Uhr und 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz am Steinweg. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein-/ Ausparken den auf dem Parkplatz rechts neben ihm geparkten blauen Seat Ibiza mit Emder Kennzeichen einer 18-Jährigen. Der Schaden befindet sich im Bereich der Fahrertür und des linken Kotflügels. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell