Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 29.01.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Einbruchdiebstahl++ Auffahrunfall nach Ausbremsen++ Verkehrsunfall mit Sommerbereifung++ Glätteunfall++

Leer - Einbruchdiebstahl

In der Zeit zwischen dem 27.01.2026 um 20:00 Uhr und 28.01.2026 um 08:00 Uhr kam es in einem Neubau in Leer, in Vaderkeborg, zu einem Einbruchdiebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem unbezogenen Neubau eines hiesigen Unternehmens. Es wurde Diebesgut im unteren vierstelligen Bereich entwendet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rhauderfehn - Auffahrunfall nach Ausbremsen

Am 28.01.2026 gegen 15:50 Uhr kam es in Rhauderfehn, Rajen, zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Fahrer eines VW Passat befuhr den Rajen in Richtung Flachsmeer. In Höhe der 3. Südwieke kam es zu einer Streitigkeit mit einem 27-jährigen Fahrer eines Hyundai i30. In dessen Verlauf bremsten sich die beiden Fahrer gegenseitig aus. Zu einem späteren Zeitpunkt fuhr der 48-jährige Mann dem 27-jährigen Mann auf. Es wurden weitere Ermittlungen eingeleitet. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Detern - Verkehrsunfall mit Sommerbereifung

Am 28.01.2026 um 05:53 Uhr kam es Detern, in der Westerlandstraße in Höhe der Hausnummer 35, zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Fahrer eines Opel Mokka befuhr die Westerlandstraße in Richtung Detern. Ein 23-jähriger Fahrer eines Mazda 6 befuhr die Mühlenstraße in Richtung Detern. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn in Verbindung mit einer Sommerbereifung kam der 23-jährige Mann im Einmündungsbereich zur Westerlandstraße nicht rechtzeitig zum Stehen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Die beiden Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Emden - Glätteunfall

Am 28.01.2026 gegen 07:25 Uhr kam es in Emden, in der Larrelter Straße, zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Fahrerin eines VW Polo und ein 19-jähriger Fahrer eines VW Golf befuhren die Larrelter Straße stadteinwärts. Die 25-jährige Frau musste verkehrsbedingt vor einer Rotlicht anzeigenden Lichtsignalanlage halten. Der 19-jährige Mann konnte seinen Pkw auf der winterglatten Fahrbahn nicht rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr auf. Die 25-jährige Frau wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

