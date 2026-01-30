Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Verkehrsunfall mit Schwerverletzter

Pulheim (ots)

Am Freitagabend kam es auf der K24 (Venloer Straße) bei Pulheim-Stommeln zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Die Verletzte wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und im Anschluss in eine Kölner Klinik geflogen.

Um 17:15 Uhr alarmierte die Kreisleitstelle des Rhein-Erft-Kreises am Freitag (30.01.) die ehrenamtlichen Löschzüge Stommeln und Pulheim, den Einsatzleitwagen aus Brauweiler, die Hauptwache, sowie einen Notarzt- und Rettungswagen, zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Kreisstrasse 24 zwischen Stommeln und Rommerskirchen. Laut ersten Meldungen sollte ein Personenwagen im Graben liegen und eine Person eingeklemmt sein. Als die ersten Kräfte wenige Minuten später an der Einsatzstelle eintrafen, bestätigten sich diese Informationen. Ein PKW war von der Straße abgekommen und lag in der Böschung seitlich auf der Fahrerseite. Die Fahrerin war schwer verletzt und eingeklemmt. Unter Einsatzleitung von Hauptbrandmeister Alexander Hindrichs musste zur Befreiung der Eingeklemmten an mehreren Stellen das Dach von der Karosserie durch die Feuerwehrkräfte getrennt werden, während sich die Notärztin mit dem Rettungsdienst um die Schwerverletzte kümmerte. Aufgrund der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber - Christoph Rheinland - nachgefordert, der die Frau, nach intensiver Behandlung im Rettungswagen, später in eine Kölner Klinik der Maximalversorgung flog. Die Feuerwehr, die mit insgesamt 27 Kräften und sieben Fahrzeugen vor Ort war, sicherte im Zuge der Rettung der Verletzten das Fahrzeug, leuchtete die Unfallstelle aus und stellte den Brandschutz sicher. Abschließend leuchtete die Feuerwehr zur Unterstützung der Unfallaufnahme durch die Polizei die Unfallstelle weiter aus. Die letzten Kräfte beendeten nach knapp zweieinhalb Stunden den Einsatz. Die K24 war während der gesamten Maßnahmen in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Pulheim, übermittelt durch news aktuell