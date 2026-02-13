LPI-GTH: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht
Gotha (ots)
Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 12.02.2026, 21.00 Uhr bis 13.02.2026, 05.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Außenbereich eines Einkaufsmarktes in der Harjesstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde durch den oder die Täter nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0038147/2026) zu melden. (ak)
