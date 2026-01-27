PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Täter auf Diebstour erwischt - Geschädigte gesucht

  • Bild-Infos
  • Download

Rohrbach (ots)

Ein Zeuge meldete in der Nacht von 26.01. auf 27.01.26 in Rohrbach einen Täter, welcher sich im Bereich der Bachgasse an mehreren Autos zu schaffen macht. In ein Auto sei der Täter eingestiegen und habe dieses mit einer Taschenlampe ausgeleuchtet. Die Polizeistreife stellte vor Ort im unmittelbaren Nahbereich einen 32-jährigen Mann fest, bei welchem 2 Sonnenbrillen in seiner Jackentasche aufgefunden werden konnten. Eine Sonnenbrille konnte der Halterin des geöffneten Autos, welches nicht abgeschlossen war, zugeordnet werden. Die weitere Sonnenbrille konnte bislang keinem weiteren Diebstahl zugeordnet werden. Daher bittet die Polizei den Eigentümer der zweiten Sonnenbrille oder weitere Geschädigte sich mit der Polizei Landau in Verbindung zu setzen. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren.

Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei Landau unter 06341/287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei rät, keine Wertgegenstände offensichtlich und von außen einsehbar im Fahrzeug zurückzulassen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Landau auch darauf hin, dass sie immer auf Hinweise von Zeugen angewiesen ist, da nur so der Täter schnell ermittelt werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Sachbereich Einsatz/Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

