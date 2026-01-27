POL-PDLD: Edenkoben/A65 - Überladung
Edenkoben/A65 (ots)
Weil der Schüttkegel ihrer Ladung über die Bordwände ragte, müssen zwei LKW-Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro bezahlen. Zudem erhalten sie jeweils einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei. Beide wurden gestern Vormittag (26.01.2026, 11 Uhr) auf der A65 und in der Bahnhofstraße kontrolliert, weil sie wegen Überladung bzw. wegen ihrer nicht ausreichend gesicherten Ladung auffielen.
