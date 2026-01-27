PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden
  • Bild-Infos
  • Download

Rinnthal (ots)

Am 26.01.26, gegen 10.30 Uhr, befuhr eine 19-jährige PKW Fahrerin die B 48,Wellbachtal, in Richtung Johanniskreuz. In einer Rechtskurve kam sie auf die Gegenfahrbahn. Trotz Gegenlenken konnte sie einen Zusammenstoß mit einem 69-jährigen, entgegenkommenden PKW Fahrer, nicht verhindern. Die Autos stießen seitlich zusammen, wobei bei dem einen PKW das Vorderrad abgerissen wurde. Die Verursacherin schlitterte weiter und fuhr mit der Front in den Hang. Bei ihr wurde der Hinterreifen aus der Karosserie gerissen, sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand an beiden PKW wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 45.000 EUR. Die PKW mussten abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346 96462520
pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 16:44

    POL-PDLD: Annweiler - Unfallflucht durch LKW

    Annweiler (ots) - Am 26.01.2026 kam es zwischen 09:00 Uhr und 09:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Annweiler. Der Geschädigte parkte mit seinem weißen PKW in der Straße Herrenteich, um dort einen Termin wahrzunehmen. Im Nachgang stellte er einen Schaden an seinem PKW fest. Aufgrund des Schadensbild ist von einem LKW als Verursacher auszugehen. Zeugen des Unfalls und Anwohner, welche zwischen 09:00 Uhr und 09:45 ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 14:16

    POL-PDLD: Germersheim - Girls´Day bei der PI Germersheim

    Germersheim (ots) - Am Girls Day laden Unternehmen und Organisationen in ganz Deutschland Schülerinnen ein, verschiedene Berufe zu erkunden. Auch die Polizeiinspektion Germersheim beteiligt sich am Girls Day und öffnet am 23. April 2026 ihre Türen. Dich erwarten spannende Einblicke in den Polizeiberuf und wir begeben uns gemeinsam auf Spurensuche. Am 23. April 2026 von 09:00 Uhr bis circa 16:00 Uhr dürfen zehn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren