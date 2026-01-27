Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rinnthal (ots)

Am 26.01.26, gegen 10.30 Uhr, befuhr eine 19-jährige PKW Fahrerin die B 48,Wellbachtal, in Richtung Johanniskreuz. In einer Rechtskurve kam sie auf die Gegenfahrbahn. Trotz Gegenlenken konnte sie einen Zusammenstoß mit einem 69-jährigen, entgegenkommenden PKW Fahrer, nicht verhindern. Die Autos stießen seitlich zusammen, wobei bei dem einen PKW das Vorderrad abgerissen wurde. Die Verursacherin schlitterte weiter und fuhr mit der Front in den Hang. Bei ihr wurde der Hinterreifen aus der Karosserie gerissen, sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand an beiden PKW wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 45.000 EUR. Die PKW mussten abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden.

