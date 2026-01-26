PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Girls´Day bei der PI Germersheim

Germersheim (ots)

Am Girls Day laden Unternehmen und Organisationen in ganz Deutschland Schülerinnen ein, verschiedene Berufe zu erkunden. Auch die Polizeiinspektion Germersheim beteiligt sich am Girls Day und öffnet am 23. April 2026 ihre Türen.

Dich erwarten spannende Einblicke in den Polizeiberuf und wir begeben uns gemeinsam auf Spurensuche.

Am 23. April 2026 von 09:00 Uhr bis circa 16:00 Uhr dürfen zehn Mädchen im Alter von 14 Jahren für einen Tag "Polizistin sein".

Bitte melde Dich ausschließlich per E-Mail (pigermersheim.einstellungen@polizei.rlp.de) mit Angaben deiner vollständigen Personalien und einer telefonischen Erreichbarkeit bei uns an.

Hast du vorab noch Fragen oder möchtest dich über den Polizeiberuf oder ein Praktikum erkundigen, wir beantworten deine Fragen auch gerne jederzeit telefonisch unter 07274-9580 oder unter der oben angegeben Mailadresse.

Informationen zum Polizeiberuf, zu den Karrieremöglichkeiten bei der Polizei und zu dem Bewerbungsverfahren erhaltet ihr hier: https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

