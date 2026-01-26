POL-PDLD: Herxheim - Flüchtender Fahrradfahrer gestellt
Herxheim (ots)
Am 25.01.2026 befuhr gegen 16:05 Uhr ein Fahrradfahrer den Bürgersteig in der Albert-Detzel-Straße in Herxheim. Dort kollidierte er mit einer 28-Jährigen, welche hierdurch verletzt wurde. Der Fahrradfahrer flüchtete, ohne sich um die 28-Jährige zu kümmern. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der 37-jährige Fahrradfahrer gestellt werden. Dieser war erheblich alkoholisiert. Daher wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht sowie Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Landau
Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell