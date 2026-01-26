PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Flüchtender Fahrradfahrer gestellt

Herxheim (ots)

Am 25.01.2026 befuhr gegen 16:05 Uhr ein Fahrradfahrer den Bürgersteig in der Albert-Detzel-Straße in Herxheim. Dort kollidierte er mit einer 28-Jährigen, welche hierdurch verletzt wurde. Der Fahrradfahrer flüchtete, ohne sich um die 28-Jährige zu kümmern. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der 37-jährige Fahrradfahrer gestellt werden. Dieser war erheblich alkoholisiert. Daher wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht sowie Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 09:09

    POL-PDLD: Herxheim - Alkohol am Steuer

    Herxheim (ots) - Am 25.01.2026 wurde gegen 17 Uhr ein 61-jähriger VW-Fahrer in Herxheim in der Straße "Am Kleinwald" einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1 Promille. Daher wird sich der 61-Jährige auf ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:12

    POL-PDLD: Einbruch in Wohnhaus

    Neupotz (ots) - Am 24.01.2026, zwischen 17:45 Uhr und 20:45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Bartholomäusplatz" in Neupotz. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 500EUR. Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, sich telefonisch unter 07271 9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu melden. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren