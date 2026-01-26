Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Flüchtender Fahrradfahrer gestellt

Herxheim (ots)

Am 25.01.2026 befuhr gegen 16:05 Uhr ein Fahrradfahrer den Bürgersteig in der Albert-Detzel-Straße in Herxheim. Dort kollidierte er mit einer 28-Jährigen, welche hierdurch verletzt wurde. Der Fahrradfahrer flüchtete, ohne sich um die 28-Jährige zu kümmern. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der 37-jährige Fahrradfahrer gestellt werden. Dieser war erheblich alkoholisiert. Daher wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht sowie Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

