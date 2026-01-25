PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Wohnhaus

Neupotz (ots)

Am 24.01.2026, zwischen 17:45 Uhr und 20:45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Bartholomäusplatz" in Neupotz. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 500EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, sich telefonisch unter 07271 9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
PK Patschke
Telefon: 07271 9221-0
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
  • 25.01.2026 – 12:12

    POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt

    Rheinzabern (ots) - Am 25.01.2026, gegen 00:45 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Fahrer mit seinem PKW die Landesstraße 549 von Kandel kommend in Fahrtrichtung Rheinzabern. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle konnte ausgehend von der Atemluft des Fahrers Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Vortest bestätigte den Verdacht der Beamten und erbrachte einen Wert von 1,80 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und der Führerschein sichergestellt. ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 13:06

    POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfallflucht

    Landau (ots) - Am 23.01.2026 zwischen 20:00 Uhr und 20:20 Uhr parkte die Fahrerin eines BMW aus dem Landkreis auf dem Parkplatz des Kauflands in Landau. Bei der Rückkehr stellte sie einen Zettel fest, dass ein Ford S-Max mit ihrem Fahrzeug zusammengestoßen sei. Auf dem Zettel wurde auch noch das Kennzeichen des Unfallverursachers angegeben. Der Schaden am Fahrzeug der Geschädigten dürfte sich auf 1500 Euro belaufen. ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 08:39

    POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt

    Wörth am Rhein (ots) - Am 23.01.2026, gegen 23:45 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Fahrer mit seinem PKW die Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Wörth am Rhein. Im Verlauf der anschließenden Verkehrskontrolle konnte ausgehend von der Atemluft des Fahrers Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein auf der Dienststelle durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,00 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. ...

    mehr
