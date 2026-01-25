Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Wohnhaus

Neupotz (ots)

Am 24.01.2026, zwischen 17:45 Uhr und 20:45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Bartholomäusplatz" in Neupotz. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 500EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, sich telefonisch unter 07271 9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu melden.

