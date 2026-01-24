Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Am 23.01.2026 zwischen 20:00 Uhr und 20:20 Uhr parkte die Fahrerin eines BMW aus dem Landkreis auf dem Parkplatz des Kauflands in Landau. Bei der Rückkehr stellte sie einen Zettel fest, dass ein Ford S-Max mit ihrem Fahrzeug zusammengestoßen sei. Auf dem Zettel wurde auch noch das Kennzeichen des Unfallverursachers angegeben. Der Schaden am Fahrzeug der Geschädigten dürfte sich auf 1500 Euro belaufen. Weitere Unfallzeugen und der Verfasser des Zettels werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06341-2870 mit der Polizei Landau in Verbindung zu setzen.

