Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt

Wörth am Rhein (ots)

Am 23.01.2026, gegen 23:45 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Fahrer mit seinem PKW die Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Wörth am Rhein. Im Verlauf der anschließenden Verkehrskontrolle konnte ausgehend von der Atemluft des Fahrers Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein auf der Dienststelle durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,00 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Ebenso wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

