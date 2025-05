BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen

Konstanz (ots) - Am 15. Mai 2025 lud die Leitung der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen couragierten Bürger in die Dienststelle ein, um ihm zu danken. Hintergrund: Am Abend des 2. März 2025 ereignete sich am Bahnhof Meckenbeuren eine körperliche Auseinandersetzung am Bahngleis 2. Drei Personen schlugen und traten auf eine am Boden liegende Person ein. Herr ...

mehr