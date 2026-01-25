POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt
Rheinzabern (ots)
Am 25.01.2026, gegen 00:45 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Fahrer mit seinem PKW die Landesstraße 549 von Kandel kommend in Fahrtrichtung Rheinzabern. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle konnte ausgehend von der Atemluft des Fahrers Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Vortest bestätigte den Verdacht der Beamten und erbrachte einen Wert von 1,80 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und der Führerschein sichergestellt. Weiterführend wurde dem Fahrer eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.
