Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Alkohol am Steuer

Herxheim (ots)

Am 25.01.2026 wurde gegen 17 Uhr ein 61-jähriger VW-Fahrer in Herxheim in der Straße "Am Kleinwald" einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1 Promille. Daher wird sich der 61-Jährige auf ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein einmonatiges Fahrverbot einstellen müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell