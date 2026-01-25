Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Girls'Day bei der Polizeiinspektion Landau

Am 23.04.2026 findet wieder der bundesweite Girls'Day statt. Auch die Polizeiinspektion Landau beteiligt sich wieder an dem Aktionstag und bietet an diesem Tag von 09:00-15:00 Uhr eine Präsenzveranstaltung für insgesamt 12 Mädchen an. Bei uns haben Mädchen die Möglichkeit Polizeiluft zu schnuppern, hinter die Kulissen zu schauen und alles zu erfahren, was sie schon immer über den Polizeiberuf wissen wollten. An mehreren Stationen erfahren die Mädchen viel über die Arbeit der Polizei und dürfen kleine Aufgaben meistern.

Mindestalter: 14 Jahre.

Anmeldungen bitte ausschließlich per Mail unter Angaben der vollständigen Personalien, Schule sowie Jahrgangsstufe an pilandau.einstellungen@polizei.rlp.de

