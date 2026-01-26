Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Berauscht unterwegs

Landau (ots)

Am 25.01.2026 wurde gegen 20:10 Uhr in der Horststraße in Landau ein 37-jähriger E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf Amphetamin, Methamphetamin sowie THC. In der Folge wurde dem 37-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zukommen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell