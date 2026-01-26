PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10 - Verstoß gegen das Nachtfahrverbot auf der B10

B10 (ots)

Kurz nach 4 Uhr wurde heute Morgen auf der B10 in Höhe Birkweiler ein LKW-Fahrer kontrolliert, welcher von Freiburg kam und nach Kaiserlautern weiterfahren wollte. Weil er keine entsprechende Ausnahegenehmigung vorzeigen konnte, musste er wenden und die B10 in Richtung A65 verlassen. Zudem wurde gegen ihn ein Bußgeldverfahren in Höhe von 100 Euro eingeleitet. Zwei weitere LKW-Fahrer konnten einen entsprechenden Nachweis vorlegen, wonach sie berechtigt auf der B10 unterwegs waren. Zum Schutz der Anlieger vor Lärm gilt auf der B10 zwischen Pirmasens und Landau zwischen 22 Uhr und 6 Uhr ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen. Davon ausgenommen sind Anlieger und Lieferverkehr für die angrenzenden Kommunen und Kreise. Der Streckenabschnitt wird durch den Schwerverkehr zur Nachtzeit genutzt, um den ca. 45 km langen Umweg über die A6 und damit Zeit und Transportkosten einzusparen.

  • 26.01.2026 – 09:10

    POL-PDLD: Landau - Berauscht unterwegs

    Landau (ots) - Am 25.01.2026 wurde gegen 20:10 Uhr in der Horststraße in Landau ein 37-jähriger E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf Amphetamin, Methamphetamin sowie THC. In der Folge wurde dem 37-Jährigen auf der Dienststelle eine ...

  • 26.01.2026 – 09:10

    POL-PDLD: Herxheim - Flüchtender Fahrradfahrer gestellt

    Herxheim (ots) - Am 25.01.2026 befuhr gegen 16:05 Uhr ein Fahrradfahrer den Bürgersteig in der Albert-Detzel-Straße in Herxheim. Dort kollidierte er mit einer 28-Jährigen, welche hierdurch verletzt wurde. Der Fahrradfahrer flüchtete, ohne sich um die 28-Jährige zu kümmern. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der 37-jährige Fahrradfahrer gestellt werden. Dieser war erheblich alkoholisiert. Daher wurde ihm auf ...

  • 26.01.2026 – 09:09

    POL-PDLD: Herxheim - Alkohol am Steuer

    Herxheim (ots) - Am 25.01.2026 wurde gegen 17 Uhr ein 61-jähriger VW-Fahrer in Herxheim in der Straße "Am Kleinwald" einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1 Promille. Daher wird sich der 61-Jährige auf ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein ...

