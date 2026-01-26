PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Unfallflucht durch LKW

Annweiler (ots)

Am 26.01.2026 kam es zwischen 09:00 Uhr und 09:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Annweiler. Der Geschädigte parkte mit seinem weißen PKW in der Straße Herrenteich, um dort einen Termin wahrzunehmen. Im Nachgang stellte er einen Schaden an seinem PKW fest. Aufgrund des Schadensbild ist von einem LKW als Verursacher auszugehen.

Zeugen des Unfalls und Anwohner, welche zwischen 09:00 Uhr und 09:45 Uhr eine Anlieferung von einem LKW bekommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Annweiler unter 06346-96460 oder per E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346-96460
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren