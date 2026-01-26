Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Unfallflucht durch LKW

Annweiler (ots)

Am 26.01.2026 kam es zwischen 09:00 Uhr und 09:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Annweiler. Der Geschädigte parkte mit seinem weißen PKW in der Straße Herrenteich, um dort einen Termin wahrzunehmen. Im Nachgang stellte er einen Schaden an seinem PKW fest. Aufgrund des Schadensbild ist von einem LKW als Verursacher auszugehen.

Zeugen des Unfalls und Anwohner, welche zwischen 09:00 Uhr und 09:45 Uhr eine Anlieferung von einem LKW bekommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Annweiler unter 06346-96460 oder per E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell