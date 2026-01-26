Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schulwegüberwachung der Polizei Landau unter dem Motto "Mehr Licht, mehr Sicherheit"

Landau/Innenstadt (ots)

Am Montag den 26.01.2026 im Zeitraum 07:15 - 08:00 Uhr wurden von der Polizei Landau bei der IGS Landau Fahrradkontrollen durchgeführt. In diesem Zusammenhang besteht seit geraumer Zeit eine konzeptionelle Zusammenarbeit zwischen Polizei und Schulleitung der IGS. Die Polizei Landau begrüßt diese Form der präventiven Verkehrssicherheitsarbeit im Schulterschluss mit der örtlichen Gesamtschule ausdrücklich. Auf dem Schulhof wurden ankommende Schülerinnen und Schüler bezüglich der Verkehrssicherheit ihrer Fahrräder kontrolliert. Der Fokus der Kontrollen lag aufgrund der dunklen Jahreszeit auf einer funktionierenden Beleuchtungseinrichtung. Im Ergebnis wurden bei etwa 60-65 kontrollierten Fahrrädern 34 Mängel im Bereich der Beleuchtung festgestellt. Die Polizei Landau verzichtete an diesem Morgen auf gebührenpflichtige Sanktionierungen, im Vordergrund stand ganz klar die Mängelbeseitigung. Eigens hierfür entworfene, vereinfachte Mängelberichte wurden von der Polizei in Absprache mit der Schulleitung gesammelt an das Sekretariat der Gesamtschule übergeben. Eltern werden im Zuge der Konzeption bezüglich der festgestellten Mängel von der Schule informiert, die Schulleitung bietet in diesem Zusammenhang mit örtlichen Kooperationspartnern u.a. technische Hilfe bei der Beseitigung der Mängel an. Wenn alle Mängel behoben sind, werden die Mängelberichte mit der Bestätigung "erledigt" von der Schule wieder an die Polizei weitergeleitet. Ab diesem Zeitpunkt gilt die Präventionsmaßnahme als beendet.

Die Polizei Landau wirbt seit Jahren eindringlich für das Tragen eines Helms beim Radfahren, tatsächlich erschienen nur ca. die Hälfte aller kontrollierten Schülerinnen und Schüler an der Kontrollstelle mit einem Schutzhelm. Immer wieder kommt es zu Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Radfahrenden mit schweren bis hin zu lebensgefährlichen Kopfverletzungen. Oft mit gravierenden und langfristigen Folgen für Gesundheit, Beruf und Freizeit. Viele dieser ernsthaften Kopfverletzungen, so ist die Polizei sicher, hätten durch das Tragen eines Helmes gemindert werden können.

