POL-PDLD: Schulwegüberwachung
Bad Bergzabern (ots)
Am gestrigen Montag wurde die zum Schutz der Schüler eingeführte neue Verkehrsführung in der Lessingstraße überwacht. Hierbei wurden im Zeitraum von 11:30-13h zwei Verstöße gegen das Verkehrszeichen 267 festgestellt. Die Betroffenen erwartet jeweils ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50,-EUR.
