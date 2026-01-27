PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schulwegüberwachung

Bad Bergzabern (ots)

Am gestrigen Montag wurde die zum Schutz der Schüler eingeführte neue Verkehrsführung in der Lessingstraße überwacht. Hierbei wurden im Zeitraum von 11:30-13h zwei Verstöße gegen das Verkehrszeichen 267 festgestellt. Die Betroffenen erwartet jeweils ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50,-EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

