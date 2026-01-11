Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Gesmold: Wohnmobilbrand auf Campingplatz - zwei Personen verletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, wurde der Polizei über Notruf ein Brand eines Wohnmobils auf einem Campingplatz im Meller Ortsteil Gesmold gemeldet. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kam es beim Wechsel einer Gasflasche an einem Heizofen innerhalb des Wohnmobils zu einer Entzündung. In der Folge versuchte der 57-jährige Nutzer des Fahrzeugs, die brennende Gasflasche aus dem Innenraum ins Freie zu verbringen. Dabei zog er sich schwere oberflächliche Verbrennungen an Händen, Armen und im Gesichtsbereich zu. Eine akute Lebensgefahr bestand nach Einschätzung des eingesetzten Notarztes nicht. Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus nach Osnabrück gebracht. Ein Nachbar, der zur Hilfe eilte, erlitt durch das Einatmen von Rauchgasen leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Melle gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr aus Gesmold löschte den Brand. Das Wohnmobil wurde durch das Feuer beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird nach derzeitigem Stand auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

