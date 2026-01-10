Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Betrunken, falsche Kennzeichen, Unfall - Autofahrer rammt BMW

Osnabrück (ots)

Osnabrück - Am Freitagabend kam es gegen 22.40 Uhr an der Einmündung Ruwestraße/Ölweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger war mit einem Ford Focus auf der Ruwestraße in Richtung Ölweg unterwegs, als er an der Einmündung offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam. Der Wagen fuhr auf ein angrenzendes Grundstück und kollidierte dort mit einem abgestellten BMW. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass der 28-Jährige deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Zudem bestand der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen. Weiterhin ergaben die Ermittlungen, dass an dem Ford Focus falsche Kennzeichen angebracht waren. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wies erhebliche Schäden auf. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein.

