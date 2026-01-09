Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Sturmtief "Elli" sorgt für Glätte - mehrere Unfälle in Stadt- und Landkreis Osnabrück

Osnabrück (ots)

Das Sturmtief "Elli" hat seit Donnerstagabend erneut zu winterlichen Straßenverhältnissen in Stadt- und Landkreis Osnabrück geführt. Glätte, Schneefall und Schneeverwehungen sorgten bislang für insgesamt 13 Verkehrsunfälle sowie mehrere Gefahrenstellen.

Der schwerste Unfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 22 Uhr in Bramsche auf der Malgartener Straße. Eine 18-jährige Autofahrerin kam dort aufgrund der Glätte von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und blieb mit ihrem Fahrzeug seitlich in der Berme liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, eine Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen, eine weitere Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Am frühen Freitagmorgen, gegen 5.20 Uhr, stürzte ein Radfahrer im Osnabrücker Ortsteil Atter auf glatter Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein vorbeifahrender Autofahrer leistete Erste Hilfe. Der Radfahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Auf der Autobahn 1, Fahrtrichtung Hamburg, kam es auf dem Parkplatz Hasetal-Ost zu einem weiteren Unfall. Eine Autofahrerin geriet mit ihrem Fahrzeug alleinbeteiligt auf den zugeschneiten linken Fahrstreifen, schleuderte zunächst gegen die Außenschutzplanke, prallte im Bereich der Ausfahrt erneut gegen die Schutzplanke und kam schließlich auf der Seite liegend zum Stillstand. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Auch auf der Autobahn 30 kam es zu Blechschäden: Auf dem Parkplatz Rottkamp Süd verunfallte ein Lkw aufgrund der Glätte. In Belm kam ein weiterer Lkw auf der Icker Landstraße nicht mehr voran und blockierte zeitweise die Fahrbahn.

In Hagen a.T.W. stürzte ein Baum infolge des Sturms auf die Fahrbahn. Personen oder Fahrzeuge wurden dabei nicht beschädigt. In Bersenbrück wiederum landete ein Auto auf einem angrenzenden Acker; ein Verantwortlicher konnte vor Ort nicht angetroffen werden.

Die Polizei appelliert angesichts der weiterhin winterlichen Wetterlage, die Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anzupassen, ausreichend Abstand zu halten und unnötige Fahrten möglichst zu vermeiden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell