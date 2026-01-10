PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verletzte nach Drift-Manöver auf Supermarktparkplatz - Zwei Autos nicht mehr fahrbereit

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend gegen 23.10 Uhr endete ein riskantes Fahrmanöver auf dem schneebedeckten Parkplatz eines Supermarktes an der Tannenburgstraße in einem Unfall. Zwei 20-jährige Autofahrer verloren bei driftender Fahrweise die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Ein Opel Astra Sports Tourer und ein Audi SQ5 prallten zusammen und wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Zusätzlich wurden Bordsteine sowie ein Baum auf dem Parkplatz beschädigt. In dem Opel erlitten beide Insassen Verletzungen und mussten medizinisch versorgt werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 23.000 Euro geschätzt.

Fazit der Polizei: Ein nächtlicher Ausflug mit Folgen - und ein weiteres Beispiel dafür, wie schnell riskantes Verhalten auf glatter Fahrbahn außer Kontrolle geraten kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

