POL-OS: Belm: Straßenverkehrsgefährdung auf der B51- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstag gegen 15:15 Uhr kam es auf der Bremer Straße (Bundesstraße 51) zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Geschädigter mit seinem Mercedes die Bremer Straße in Fahrtrichtung Diepholz. Hinter ihm fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen Audi. Als sich die zuvor zweispurige Bundesstraße auf einen Fahrstreifen verjüngte, überholte der Audi den Mercedes riskant linksseitig über die dortige Sperrfläche. Um einen seitlichen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Mercedes-Fahrer stark abbremsen. In der Folge befand sich der Audi vor dem Mercedes und bremste sein Fahrzeug nach ersten Erkenntnissen mehrfach grundlos ab. Der Mercedes-Fahrer war dadurch gezwungen, wiederholt zu bremsen und teilweise auszuweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der genaue Tatablauf ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen und wird rekonstruiert.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Belm unter der Telefonnummer 05406 / 898630 zu melden.

