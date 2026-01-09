PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Straßenverkehrsgefährdung auf der B51- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstag gegen 15:15 Uhr kam es auf der Bremer Straße (Bundesstraße 51) zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Geschädigter mit seinem Mercedes die Bremer Straße in Fahrtrichtung Diepholz. Hinter ihm fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen Audi. Als sich die zuvor zweispurige Bundesstraße auf einen Fahrstreifen verjüngte, überholte der Audi den Mercedes riskant linksseitig über die dortige Sperrfläche. Um einen seitlichen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Mercedes-Fahrer stark abbremsen. In der Folge befand sich der Audi vor dem Mercedes und bremste sein Fahrzeug nach ersten Erkenntnissen mehrfach grundlos ab. Der Mercedes-Fahrer war dadurch gezwungen, wiederholt zu bremsen und teilweise auszuweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der genaue Tatablauf ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen und wird rekonstruiert.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Belm unter der Telefonnummer 05406 / 898630 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren