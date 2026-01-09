Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/Epe: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22:00 Uhr kam es auf der Malgartener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Volkswagen, besetzt mit drei Frauen im Alter zwischen 18 und 22 Jahren, die Malgartener Straße in Richtung Malgarten. In Höhe einer dortigen Bushaltestelle kam die 18-jährige Fahrerin aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge drehte sich das Fahrzeug und kam schließlich auf der Beifahrerseite liegend in der unbefestigten Berme zum Stillstand. Bei dem Unfall wurden alle drei Insassinnen verletzt. Die Fahrerin sowie die 22-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Eine 21-jährige Frau, die sich auf der Rücksitzbank befand, wurde nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Alle Verletzten wurden vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden. Die Ursache des Verkehrsunfalls ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell