POL-OS: Bad Iburg: Brand am Meisenweg verursacht erheblichen Sachschaden - Ursache bislang ungeklärt

Am Samstagmittag (13.30 Uhr) kam es am Meisenweg zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet zunächst ein Carport aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Zuvor waren mehrere Knallgeräusche wahrgenommen worden. In der Folge griff das Feuer auf ein angrenzendes weiteres Carport sowie auf einen darunter abgestellten Pkw mit angekoppeltem Wohnwagen über. Beide Carports sowie das Fahrzeug einschließlich Wohnwagen wurden vollständig zerstört. Die angrenzenden Wohnhäuser wurden durch die Brandeinwirkung und die erhebliche Hitzeentwicklung beschädigt. Eine Person wurde aufgrund einer emotionalen Belastung vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Rauchgasintoxikationen wurden nicht festgestellt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Glane, Bad Iburg, Hilter (Drehleiter), Bad Laer und die Kreisfeuerwehr Abschnitt Süd waren mit einem größeren Aufgebot (knapp 100 Einsatzkräfte) im Einsatz und konnte den Brand löschen sowie ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird nach einer ersten Schätzung auf einen sechsstelligen Betrag beziffert. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die im Bereich des Meisenwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/83160 zu melden.

