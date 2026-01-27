PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Stunt Versuche auf E Scooter

Germersheim (ots)

Gestern Abend wurden Germersheimer Polizisten auf einen 43-jährigen E Scooter Fahrer aufmerksam, der auf einem Parkplatz in der August-Keiler-Straße Stunts auf seinem E Scooter durchführte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamte fest, dass sein E Scooter nicht versichert war. Zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

