Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Unter Drogeneinfluss unterwegs

Wörth am Rhein (ots)

Montagnachmittag wurde ein 42-jähriger Mann aus Prag in der Straße "Im Woog" einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er zeigte körperlich drogentypische Auffälligkeiten. Ein durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf Kokain und THC. Die Fahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Es folgte die Blutentnahme auf der Dienststelle. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Pressestelle

Telefon: 07271-9221-1803
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  27.01.2026 – 15:26

    POL-PDLD: Freckenfeld - Einbruchsversuch in Lagerhalle

    Freckenfeld (ots) - Am vergangenen Wochenende versuchten bislang unbekannte Täter das Eingangstor einer Lagerhalle in der Raiffeisenstraße aufzubrechen. Es blieb beim Versuch. Das Tor wurde dabei jedoch beschädigt. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

    mehr
  27.01.2026 – 10:13

    POL-PDLD: Schulwegüberwachung

    Bad Bergzabern (ots) - Am gestrigen Montag wurde die zum Schutz der Schüler eingeführte neue Verkehrsführung in der Lessingstraße überwacht. Hierbei wurden im Zeitraum von 11:30-13h zwei Verstöße gegen das Verkehrszeichen 267 festgestellt. Die Betroffenen erwartet jeweils ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50,-EUR.

    mehr
